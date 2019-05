GroenLinks keert zich alsnog tegen leenstelsel, 'het werkt niet'

GroenLinks trekt de steun voor het leenstelsel voor studenten in. De partij vindt dat het systeem in de praktijk niet goed werkt. Het leidt volgens GroenLinks tot leenangst en studiestress en verder zou er weinig zijn terechtgekomen van de verhoging van de kwaliteit van het onderwijs.

"Daarom is tijd om te zeggen; dit moet anders, we gaan nadenken over een beter stelsel", schrijft GroenLinks-leider Klaver in een mail waarin hij naar eigen zeggen helderheid wil scheppen over het standpunt van GroenLinks over het leenstelsel. Eergisteren zei GL-Kamerlid Özdil al dat hij ertegen is. Hij is fractiewoordvoerder onderwijs.

Draagkracht

In 2015 was GroenLinks, met de VVD, D66 en PvdA, een van de voorstanders van de afschaffing van de basisbeurs. Studenten kregen voortaan geen vast bedrag, maar moesten een lening afsluiten voor hun hele studie. Deze lening moet later naar draagkracht worden terugbetaald. Daarvoor is 35 jaar de tijd. Als het dan nog niet is afgelost, wordt het resterende bedrag kwijtgescholden.