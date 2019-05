GroenLinks-Kamerlid Özdil trekt steun in voor 'asociaal' leenstelsel

De onderwijswoordvoerder van GroenLinks in de Tweede Kamer Özdil stopt zijn steun aan het leenstelsel. In een interview met dagblad Trouw noemt hij het studievoorschot, zoals het stelsel officieel heet, asociaal. "Dit systeem is verrot."

GroenLinks steunde in 2015 de invoering van het systeem waarbij studenten geld lenen voor hun opleiding en dat later naar draagkracht terugbetalen. Het kabinet-Rutte II beloofde dat er extra geld naar het onderwijs zou gaan en dat de rente op de studieschuld laag zou blijven.

Afkeer

Dat is onvoldoende gebeurd, zegt GroenLinks-Kamerlid Özdil in het interview. Hij is woordvoerder hoger onderwijs en heeft tot nu toe het standpunt van zijn partij altijd verdedigd, ondanks de toenemende afkeer van studenten en de eigen jongerenbeweging Dwars tegen het leenstelsel.

Özdil zegt nu dat er snel een beter systeem moet komen. "Een leenstelsel ondermijnt alles waar democratie en beschaving voor staat. De rente en het collegegeld zijn verhoogd en de beloftes van voorinvesteringen zijn gebroken. Je ziet dan de gevolgen: er ontstaan nieuwe klassensystemen."