Heeft het leenstelsel z'n langste tijd gehad? CDA en CU vinden van wel

Het leenstelsel blijft de politieke gemoederen bezighouden. Als het aan coalitiepartijen CDA en ChristenUnie ligt, wordt de studielening zo snel mogelijk afgeschaft. "Een studieschuld leidt tot extra stress bij studenten, bovenop de druk die ze toch al voelen. We willen terug naar het oude systeem", zegt CDA-leider Sybrand Buma.

Hij vindt wel dat van studenten gevraagd mag worden dat ze hun best doen voor hun studie. "Want we stoppen als belastingbetalers veel geld in het studeren. Maar we zien dat er meer eisen worden gesteld. De studieduur is korter geworden en je zit met een studielening die je uiteindelijk wel af moet betalen."

CU-leider Gert-Jan Segers zei een paar jaar geleden al dat het leenstelsel moet worden afgeschaft en blijft daarvoor pleiten. "Ik hoop oprecht dat het leenstelsel zijn langste tijd heeft gehad en dat we terugkeren naar de basisbeurs. Ik snap dat het iets is voor de lange termijn, maar ik wil jongeren graag meer ruimte geven."

Hij vindt dat studenten nu te veel onder druk staan. "Je ziet dat jongeren nu maar niet op kamers gaan of niet lid worden van een studentenvereniging. Alles om maar zo snel mogelijk af te studeren. Maar uiteindelijk leidt dat tot minder ontplooiing. We moeten juist in deze generatie investeren."