Leenstelsel: opnieuw voer voor discussie, maar de studielening blijft

Maar Segers, die vorig jaar mee onderhandelde over een nieuw kabinet, weet ook dat aan het leenstelsel niet getornd zal worden. Niet in deze kabinetsperiode, althans. Het regeerakkoord is daar duidelijk over en ook minister Van Engelshoven van Onderwijs benadrukte vandaag niets in een afschaffing te zien: "Het is goed dat studenten van zich laten horen, maar het leenstelsel blijft. Daar heeft ook de heer Segers voor getekend."

Is het dan niet vreemd dat de ChristenUnie-voorman nog steeds van het leenstelstel af wil? "Dit is geen valse belofte, maar een belofte voor de volgende kabinetsperiode", zegt Segers daarover op NPO Radio 1. Wel wil zijn partij komend voorjaar al met jongeren in gesprek om te kijken wat zij nodig hebben. "Ik hoor verhalen over burn-outs, overbelasting, jongeren die door hun hoeven zakken. Dit is een overbelaste generatie. Die moeten we veel meer ruimte geven."