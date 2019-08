Wekdienst 19/8: Maastunnel Rotterdam weer open en scholen van start

Wat heb je gemist?

Het is elke keer weer een flinke puzzel, de nieuwe dienstregeling op het spoor. Spoorbeheerder ProRail heeft bekendgemaakt hoe die er vanaf december uit gaat zien. Daarbij is rekening gehouden met de groei van het aantal reizigers. Zo gaan er meer stoptreinen en meer intercity's rijden. Ook worden de vertrektijden niet meer op de minuut gepland, maar per tien seconden.

In 2020 komen er ook extra lange goederentreinen bij. Nu zijn die nog gemiddeld 650 meter lang, dat wordt 740 meter.

Ander nieuws uit de nacht:

En dan nog even dit:

Het is een groot verschil, 17 of 70 miljoen. Maar spreek het eens uit in het Engels, dan is het verschil een stuk minder klein. Juist dat zorgde voor flinke verwarring tijdens de veiling van een oude Porsche.

De bedragen liepen, tot groot enthousiasme van het publiek, op tot fourty, fify en sixty million dollar, tot een bieder aangaf dat de genoemde bedragen niet klopten met wat hij had geboden. Het probleem: een niet goed articulerende veilingmeester.

Het zeldzame voertuig is eind jaren 30 ontworpen door Ferdinand Porsche. Wat 'ie had moeten opbrengen is niet bekend, maar de verkoper ging niet akkoord met het hoogste bod van 17 miljoen dollar. Al was ook voor dát bedrag het de duurste Porsche ooit geweest.