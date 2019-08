'Twee Forum-senatoren mee naar partij oud-FvD'er Henk Otten'

Eerste Kamerlid Henk Otten, die vorige maand werd geroyeerd als lid van Forum van Democratie, neemt twee Forum-senatoren mee naar zijn nieuwe politieke partij. Otten retweette aan het begin van de nacht een artikel daarover van De Telegraaf, die als eerste over de kwestie had bericht.

Het gaat volgens De Telegraaf om Jeroen de Vries, FvD-woordvoerder en vertrouweling van partijleider Thierry Baudet, en Dorien Rookmaker. Hun overstap zou betekenen dat de Forum-fractie in de Eerste Kamer teruggaat naar negen zetels. De partij kwam bij de Eerste Kamerverkiezingen in mei met twaalf zetels binnen.

Baudet zegt in De Telegraaf niet op de hoogte te zijn gebracht. "Voor zover ik weet, is er niemand overgestapt", wordt hij geciteerd. "Maar als mensen een nieuwe partij willen oprichten, moeten ze dat vooral doen."

Speerpunten

Otten was mede-oprichter van Forum voor Democratie, maar raakte met Baudet in conflict over de koers en de structuur van de partij. Eind juli werd het Eerste Kamerlid geroyeerd, volgens Forum vanwege een "vermoedelijke poging tot fraude met overheidssubsidie". Otten sprak toen van smaad en behield zijn zetel in de senaat.

Kort daarna liet Otten weten met een eigen partij te komen. Ook hintte hij erop dat andere Forum-senatoren hem zouden volgen. De speerpunten van de partij worden volgens Otten beter bestuur, koopkrachtverbetering, het klimaat- en het immigratiebeleid. Een naam is er nog niet.