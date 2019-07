Forum voor Democratie zet senator Henk Otten uit de partij. De partij heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken op de hoogte gesteld van een vermoedelijke poging tot fraude met overheidssubsidie voor politieke partijen. Deze verdenking komt boven op eerdere verdenkingen van fraude met gelden van de partij.

In een reactie spreekt Otten van "smaad" volgens een "beproefde methode om politiek af te rekenen". Hij blijft gewoon lid van de Eerste Kamer. In een toelichting aan de NOS zegt dat hij blijft omdat mensen hebben gestemd voor de lijn-Otten, waarmee een minder rechtse koers bedoeld die een breder publiek aanspraak.

Hij is bereid volledige opening van zaken over de financiën te geven aan alle leden, zegt hij. "Dan kunnen ze zelf oordelen dat er niets vreemds is gebeurd." Het is volgens hem allemaal verzonnen om van hem af te komen.

Door de beugel

Op de website van FvD staat dat er bij het opmaken van de jaarrekening over 2018 zaken aan het licht zijn gekomen die niet door de beugel kunnen. "De externe accountant heeft geconstateerd dat er geen deugdelijke administratie is gevoerd en dat er geen verantwoording is afgelegd over aanzienlijke contante betalingen van leden en andere supporters."

Uit onderzoek is volgens FvD gebleken dat Otten "een ongeoorloofde betaling aan een relatie heeft gedaan". Die is inmiddels teruggevorderd en terugbetaald. Daarnaast zou Otten hebben samengespannen met een leverancier die een valse factuur indiende.

Greep uit de kas

Op 25 april moest Otten al aftreden als partijbestuurder, volgens partijleider Thierry Baudet omdat hij "een greep uit de kas" had gedaan. Hij had zichzelf ruim 30.000 euro uitgekeerd, waardoor een "ernstige vertrouwensbreuk" zou zijn ontstaan. Otten ontkende de betaling niet, maar zei dat het om een redelijke vergoeding voor zijn activiteiten ging. Hij sprak van "karaktermoord".

Otten was toen nog de beoogde lijsttrekker voor de Eerste Kamer, maar een paar dagen later moest hij ook daar vanaf zien. De partijleiding kon niet meer voorkomen dat hij wél Eerste Kamerlid werd.

De beschuldigingen van fraude kwamen nadat Otten zich kritisch had uitgelaten over Baudet. In een interview met NRC zei hij dat de koers van Baudet te rechts en te weinig nuchter en realistisch was en dat Baudet het succes van de partij bij de Statenverkiezingen te veel naar zich toetrok.