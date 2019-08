Mike Pence opnieuw running mate van Donald Trump

De Amerikaanse vice-president Mike Pence wordt ook bij de presidentsverkiezingen van 2020 de tweede man in de campagne van Donald Trump. Trump zei tegen journalisten dat hij "zeer gelukkig" is met Pence als vice-president en dat hij hem daarom opnieuw kiest als running mate.

De 60-jarige Pence was voordat hij in 2017 vice-president werd gouverneur van de staat Indiana. Hij staat bekend als conservatief, vooral op het gebied van abortus en homorechten, en heeft een grote christelijke achterban.

Keep America Great

Het is vrijwel zeker dat Trump en Pence de kandidaten worden van de Republikeinen voor de presidentsverkiezingen, die volgend jaar november zijn. Trump heeft aangekondigd opnieuw verkiesbaar te zijn en binnen de partij hebben zich nog geen serieuze tegenkandidaten gemeld. Er is ook al een campagneslogan: na Make America Great Again gaat Trump nu voor Keep America Great.