Reddingsactie in Poolse grot voor ingesloten onderzoekers

In het zuiden van Polen proberen reddingswerkers met man en macht twee onderzoekers te bereiken die sinds zaterdag vastzitten in de diepste grot van het land. De speleologen kunnen geen kant op omdat een van de toegangstunnels is ondergelopen met water.

Enkele tientallen reddingswerkers proberen contact te leggen met de grotonderzoekers, maar is dat tot op heden niet gelukt. Waarschijnlijk gaan ze nu proberen om met dynamiet stukken rots weg te blazen en zo door te dringen tot het gedeelte van de grot waar de speleologen vermoedelijk zitten. Die operatie is gevaarlijk en kan dagen duren, waarschuwt het hoofd van het reddingsteam in Poolse media.

De grotonderzoekers daalden donderdag met vier anderen af in de Jaskinia Wielka Sniezna-grotten in het Tatra-gebergte. Zaterdag ging het contact met het tweetal verloren en sloegen hun kompanen alarm.

De 'grote besneeuwde grot' telt ruim 23 kilometer aan gangen en een hoogteverschil van 800 meter. Het stelsel bevat veel waterwegen en is zestig jaar na de eerste expeditie nog niet volledig in kaart gebracht. Een lokale club van grotverkenners zegt dat grote delen "nog wachten op hun Columbus".

