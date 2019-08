Meer treinen in nieuwe dienstregeling, ook buiten de randstad

Meer stoptreinen en vooral meer intercity's: dat zijn de belangrijkste wijzigingen in de nieuwe dienstregeling op het spoor, die in december ingaat. Spoorbeheerder ProRail heeft na maandenlang gepuzzel de dienstregeling rond en komt nu met de details.

Zo gaan er vanaf 15 december zes in plaats van vier intercity's per uur rijden tussen Amersfoort en Utrecht, komen er meer treinen tussen Eindhoven en Dordrecht en breidt de NS in de zomer de dienstregeling uit tussen Haarlem en Zandvoort. Ook gaan er meer stoptreinen rijden tussen Amersfoort en Harderwijk.

Per 10 seconden

ProRail zegt dat dankzij een nieuw planningssysteem de ruimte op het spoor komend jaar nog beter benut kan worden. Het systeem plant niet meer per minuut, zoals nu gebruikelijk is, maar per tien seconden. Dat kan betekenen dat een trein straks niet op meer om stipt 12.20 uur vertrekt, maar om 12.20.10. Dat systeem is op Utrecht Centraal al getest.

Ook nieuw in de dienstregeling voor 2020 is de komst van extra lange goederentreinen, van maar liefst 740 meter. Nu is een goederentrein gemiddeld 650 meter lang; de langste reizigerstreinen tellen zo'n 390 meter. ProRail zegt dat de langere treinen passen bij de ambitie van de goederensector om meer goederen over het spoor te vervoeren.

Spoor overvol

Het spoor wordt wel steeds voller. De NS meldde eerder deze week dat het aantal reizigerskilometers op het spoor het afgelopen half jaar is gegroeid met 4,6 procent, veel meer dan de maximaal 1,9 procent waarop gerekend was. NS en ProRail vrezen dat het spoor in 2027 helemaal vol zit, drie jaar eerder dan verwacht.

Ook het goederenvervoer op het spoor neemt toe, daar zelfs met zo'n 10 procent.