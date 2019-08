Veel meer treinreizigers dan verwacht, spoor in 2027 zo goed als vol

Het aantal reizigers op het spoor groeit veel harder dan verwacht. Uit de laatste cijfers van de NS blijkt dat het aantal reizigerskilometers op het spoor in het afgelopen half jaar is gegroeid met 4,6 procent, veel meer dan de maximaal 1,9 procent waarop gerekend was.

De groei gaat zo hard, dat de NS vreest dat het vanaf 2027 de dienstregeling nauwelijks nog kan uitbreiden en treinen op de drukste trajecten niet meer kan verlengen. Dat is drie jaar eerder dan spoorbeheerder ProRail had verwacht.

Volgens NS-topman Roger van Boxtel is er daarom snel meer capaciteit nodig op het spoor. "Nu het spoorplafond vervroegd in zicht komt, hebben we dringend meer capaciteit nodig om meer treinen te kunnen rijden. NS pleit er daarom samen met andere vervoersbedrijven voor dat het budget voor ProRail versneld beschikbaar komt om knelpunten in de infrastructuur voor 2027 op te lossen."

Groei nog hoger

De drukte is vooral in de Randstad merkbaar. De groei in treinen naar stations als Rotterdam Centraal, Schiphol Airport en Leiden Centraal is nog groter dan het landelijk gemiddelde van 4,6 procent. Ook nu is het op het spoor al enorm druk.

Op de drukste trajecten kunnen de treinen nu al niet meer door het spoorwegbedrijf verlengd worden. Daardoor daalde de kans op een zitplaats in de spits in de eerste helft van dit jaar licht, van 95,5 procent naar 95 procent.

Staatssecretaris Van Veldhoven zegt in een reactie fors te investeren in het spoor. "En uiteraard kijken we waar we met gericht investeren zo snel mogelijk resultaat kunnen boeken voor de reiziger op drukke trajecten."