Aantal zij-instromers pabo meer dan verdubbeld

Het aantal zij-instromers voor de pabo neemt sterk toe, zo blijkt uit cijfers van het Landelijk Overleg Lerarenopleidingen Basisonderwijs. Dit jaar hebben zich al ruim duizend mensen aangemeld die hun huidige baan willen verruilen voor een baan als juf of meester. Vorig jaar waren dat er 450.

Zij-instromers zijn mensen met een hbo- of wo-diploma die vanuit een andere sector het onderwijs ingaan. LOBO-voorzitter Barbara de Kort noemt het goed nieuws dat er "toch nog mensen te vinden zijn met belangstelling voor het vak".

Toch waarschuwen scholen dat de zij-instromers het lerarentekort in het basisonderwijs niet zullen oplossen. In totaal staan er nog ruim 3500 vacatures open. De verwachting is dat 1400 daarvan voor het begin van het schooljaar niet zijn ingevuld. Vorig jaar waren dat er 1300.

Vandaag beginnen de scholen weer in het zuiden van het land. Het is de eerste regio waar de zomervakantie al is afgelopen. Het noorden heeft nog een week, voor de regio midden begint het schooljaar pas op 2 september.