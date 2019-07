Van Tabakswet tot rookverbod op perron: rookvrije samenleving komt dichterbij

Nederland ratificeert wereldwijde Tabaksverdrag (2005)

Drie jaar later werd het FCTC-verdrag, oftewel het wereldwijde Tabaksverdrag, geratificeerd. De maatregelen, die door dat verdrag moesten worden ingevoerd, zorgden voor grote verschillen. Daardoor werd er veel meer geïnvesteerd in campagnes tegen roken, werden de accijnzen op sigaretten hoger en mocht de tabaksindustrie geen invloed meer hebben op de ontwikkeling van beleid.

Stoppen met roken wordt vergoed door zorgverzekeraar (2011)

Een grote stap in het anti-rookbeleid werd pas een paar jaar later gezet. Toen werd hulp bij het stoppen met roken toegevoegd aan het basispakket van de zorgverzekering. Voor die tijd moest zelf worden betaald voor hulpmiddelen.

Rookverbod, leeftijd en foto's op pakjes (2014-2016)

Tussen 2014 en 2016 werden er veel maatregelen doorgevoerd. Er kwamen nieuwe, heftige foto's op sigarettenpakjes, de leeftijdsgrens voor roken werd verhoogd van 16 naar 18 jaar en het rookverbod werd ook in de horeca ingesteld. Er kwamen rookruimtes in horecagelegenheden. Op andere plekken in de kroeg mocht niet meer gerookt worden.

Supermarkten en drogisterijen stoppen met verkoop sigaretten (2018)

Lidl gaf vorig jaar aan over vier jaar de sigaretten uit de schappen te halen. Een historische stap, want Lidl was daarmee de eerste grote supermarktketen die stopte met de verkoop van sigaretten. Het was een stap naar een situatie waarin tabak alleen nog maar te koop is in speciaalzaken.

Anno 2019

Het gaat dus steeds een stapje verder. Zo trok een verslavingskliniek onlangs aan de bel bij de Tweede Kamer met het verzoek klinische behandelingen te vergoeden. En staatssecretaris Blokhuis van Volksgezondheid wil dit jaar nog alleen maar sigarettenpakjes in de winkel hebben met allemaal dezelfde vorm en neutrale kleur.

In 2020 gaan er weer nieuwe maatregelen in. Dan worden de sigaretten uit het zicht gehaald. Dus ook de sigarettenautomaten.