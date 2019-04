Sigaretten vanaf 1 januari 2020 alleen nog in 'saaie' verpakking

Wat betreft staatssecretaris Blokhuis van Volksgezondheid liggen er al over een ruime acht maanden alleen nog maar sigarettenpakjes in de winkel die allemaal dezelfde vorm en neutrale kleur hebben. Deze maatregel is een van de manieren waarop Blokhuis hoopt het roken minder aantrekkelijk te maken.

Op de pakjes mag naast de gebruikelijke waarschuwende teksten en foto's alleen nog de naam van de fabrikant staan en informatie over de soort sigaret. De verpakkingsregel gaat ook gelden voor shagverpakkingen, en waarschijnlijk in 2022 voor sigaren en e-sigaretten.

Blokhuis heeft zijn voorstellen op internet gepubliceerd. Hij wijst erop dat fabrikanten nu nog met kleuren en beeldmerken aandacht kunnen trekken voor hun product, waardoor de tabak vooral voor jongeren aantrekkelijker wordt.

Tien euro voor een pakje

De staatssecretaris wil ook dat het rookverbod per 1 juli 2020 wordt uitgebreid. De elektronische sigaret is dan verboden op dezelfde openbare plekken als de gewone sigaret, zoals in de horeca en op de werkvloer. Eerder werd al bekend dat roken volgend jaar per pakje sigaretten van twintig stuks een euro duurder wordt. In 2023 kan dat oplopen tot tien euro per pakje.

Blokhuis sloot eerder met maatschappelijke organisaties en bedrijven een Preventieakkoord om Nederlanders gezonder te maken. De antirookplannen zijn een uitwerking van dat akkoord.