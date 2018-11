Nationaal Preventieakkoord: iedereen moet gezonder gaan leven

Overgewicht

Overgewicht is volgens het akkoord een van de belangrijkste volksgezondheidsproblemen die er zijn. In 2017 had bijna de helft van de volwassen Nederlanders overgewicht of obesitas. Maar het is een lastig om hier iets tegen te doen, omdat er veel factoren zijn die een rol spelen. Ook sociaaleconomische bijvoorbeeld; in bepaalde wijken is één op de drie kinderen te dik, terwijl dat in andere wijken één op twintig is. De deelnemers hebben de volgende maatregelen afgesproken: