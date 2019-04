'Maak verslavingskliniek ook toegankelijk voor rokers'

Rokers die willen stoppen, kunnen wel hulp krijgen in de vorm van een cursus of medicijnen. Ook is een poliklinische behandeling mogelijk, bijvoorbeeld voor zwangere vrouwen. Voor sommige mensen is de hulp niet genoeg, volgens Hinneman.

Voor die mensen moet de kliniek toegankelijk worden gemaakt, vindt ook Robert de Graaf van de Vereniging voor Verslavingskunde Nederland (VVGN). "Het gaat niet om miljoenen mensen, maar om ernstig verslaafden die al het andere al geprobeerd hebben."

De Graaf benadrukt dat het niet de oplossing is voor alle rokers. "Klinische behandeling is een onderdeel van de keten van hulp bij tabaksverslaving. Als die keten compleet is, gaat het geld opleveren omdat minder mensen ziek worden door tabak."

Hoge zorgpremie

Zorgeconoom Wim Groot ziet steeds meer preventiemaatregelen in het basispakket komen. "Dat leidt natuurlijk tot hogere zorgkosten, maar er wordt altijd onderzocht of een behandeling kosteneffectief is. Pas dan wordt het opgenomen in het basispakket." In zo'n onderzoek wordt ook gekeken of het tot besparing van andere kosten leidt.

De Graaf erkent dat niet elke behandeling in het basispakket kan. "De vraag is nu of de kosten van deze behandeling opwegen tegen al die chronische ziekten en ellende die deze mensen anders krijgen." Daarom is volgens Wim Groot een onafhankelijk onderzoek nodig. "Je moet het alleen bekostigen als het echt werkt."