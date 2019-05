Steeds meer Nederlanders willen rookverbod op plekken waar kinderen komen

Steeds meer mensen willen rookvrije kinderboerderijen, speeltuinen, sportvelden en buitenzwembaden. Uit een enquête in opdracht van Alliantie Nederland Rookvrij blijkt dat zeven op de tien Nederlanders voor meer rookvrije plekken voor kinderen zijn. Dat is een stuk meer dan tien jaar geleden.

In 2009 was 71 procent van de Nederlanders voor een rookverbod op terreinen van middelbare scholen, nu is dat gestegen naar 89 procent. De afgelopen vier jaar is ook het percentage voorstanders van een rookverbod in dierentuinen omhoog gegaan, van 48 naar 67 procent.

Meer dan de helft van de Nederlanders wil een rookverbod op terrassen, tien jaar geleden was dat nog maar een op de zes. 87 procent vindt dat roken in speeltuinen niet meer kan, tegenover 65 procent vier jaar geleden.

Zorgen om de rokers

Een wettelijk verbod op roken op kinderrijke plekken zoals dierentuinen, speeltuinen en sportvelden is niet in de maak. Toch wordt de sigaret de komende jaren verbannen van veel van die plekken doordat bedrijven en organisaties het zelf verbieden.

Dat gebeurt via het Nationaal Preventieakkoord, een convenant van de Rijksoverheid met meer dan 70 organisaties. Roken bij kinderboerderijen en kinderdagverblijven mag in 2020 niet meer. Vijf jaar later, in 2025, moet roken ook passé zijn in speeltuinen en bij sportverenigingen.

De Belangen Groepering Tabak Mag zegt een rookverbod op kinderrijke plekken prima te vinden, maar maakt zich wel zorgen om de rokers. "Het zou fijn zijn als er in het openluchtzwembad ook nog een plekje is waar ouderen een sigaretje op kunnen steken."

Rookcafé

De belangengroep wil dat er speciale rookcafés komen. Daarom proberen ze aan geld te komen om een procedure tegen de staat te beginnen. Ook zamelt Tabak Mag handtekeningen in om rookcafés op de agenda van de Tweede Kamer te krijgen. Ruim 20.000 handtekeningen zijn binnen, maar voor een zogenoemd Burgerinitiatief zijn 40.000 handtekeningen nodig.