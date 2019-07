Steeds meer rookvrije terrassen in Nederland

Een broodjeszaak in Leiden heeft sinds dit jaar een rookvrij terras. "Vorig jaar zijn we al begonnen met het weghalen van de asbakken, om roken te ontmoedigen", vertelt eigenaar Arnoud Bloem. "Sinds dit jaar vragen we mensen die een sigaret opsteken of ze op het terras niet willen roken."

Dat leidt tot wisselende reacties, zegt hij. "Sommige mensen vinden het heel stom. Die zeggen: we moesten al van binnen naar buiten, en nu mogen we buiten ook niet meer roken." Maar de meeste mensen klagen niet, zegt hij. "Bezoekers zitten hier vaak kort en ze zijn allemaal aan het eten. Dan vinden ze mensen die naast hen roken vaak irritant. Daar kregen we weleens klachten over."

Preventieakkoord

Eind 2018 sloot staatssecretaris Blokhuis van Volksgezondheid met zo'n zeventig maatschappelijke organisaties het Nationaal Preventieakkoord. Een van de doelstellingen van dat akkoord is dat er in 2040 een rookvrije generatie is.

In het akkoord werd afgesproken dat horecaondernemers worden gestimuleerd om hun terrassen rookvrij te maken. Rookruimtes in horecagelegenheden moeten uiterlijk in 2022 zijn gesloten.