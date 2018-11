Het preventieakkoord: dit zijn de afspraken over overgewicht, roken en alcohol

Er is ook afgesproken dat 17-jarige testkopers worden ingezet om te kijken of winkels bij de verkoop van alcohol de leeftijd controleren. Bij jeugdwedstrijden wordt geen alcohol meer geschonken in de kantine en er moet voor 2040 ook een eind komen aan happy hours en meters bier in sportkantines.

Verder gaan de Nederlandse Brouwers studentenverenigingen ondersteunen bij verantwoord alcoholbeleid, komt er minder reclame op sociale media gericht op jongeren onder de 18 jaar en komt er onderzoek naar de van invloed alcoholreclame op jongeren.