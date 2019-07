Khamenei: Iran gaat door met loslaten atoomdeal

De Iraanse leider Khamenei zegt dat zijn land blijft doorgaan met het loslaten van toezeggingen uit het atoomakkoord uit 2015, omdat in zijn ogen Europese landen dat al tijden doen.

De afgelopen maand besloot Iran onder meer een grotere voorraad laagverrijkt uranium dan is toegestaan aan te leggen. Verder gaat het land uranium verrijken tot een hoger percentage dan in de atoomdeal is afgesproken.

"Volgens onze minister van Buitenlandse Zaken heeft Europa elf toezeggingen gedaan. Daarvan is er niet een meer overeind", zei de geestelijk leider tijdens een toespraak op de Iraanse staatstelevisie. "Wij hebben ons wel gehouden aan onze verplichtingen en soms zelfs meer gedaan. En nu we dat niet meer doen, keren ze zich opeens tegen ons. Ze zijn onbeschaamd."

Toenemende spanning

Khamenei refereerde met zijn toespraak aan de oplopende spanning tussen zijn land en vooral Frankrijk, Groot-Brittannië en Duitsland.

Zo vroeg Frankrijk gisteren Teheran om opheldering, omdat een wetenschapper met zowel de Franse als de Iraanse nationaliteit gearresteerd zou zijn in Iran. En begin deze maand namen Britse militairen voor de kust van Gibraltar een Iraanse olietanker in beslag, omdat die olie zou vervoeren naar Syrië in weerwil van de economische sancties van de EU tegen dat land.

Iran ontkende dat de tanker onderweg was naar Syrië en Khamenei noemde de inbeslagname vandaag "piraterij". "We zullen reageren op deze slechtheid", zei hij.

Atoomdeal op losse schroeven

Daarnaast doet Europa volgens Iran niet genoeg om het land te beschermen tegen Amerikaanse sancties. De Amerikaanse president Trump stapte ruim een jaar geleden uit het atoomakkoord, omdat hij het "een rampzalige deal" vond.

Hij legde het land daarna economische sancties op en stuurde de afgelopen maanden militair materieel naar de Golf van Oman. Dat leidde tot incidenten. Iran schoot een Amerikaanse drone uit de lucht en Trump blies een vergeldingsactie op het laatste moment af.

Bekijk hier hoe de spanning tussen Iran en de VS in een jaar tijd opliep: