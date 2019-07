Kabinet overweegt fregat naar Straat van Hormuz te sturen

Het is de afgelopen tijd buitengewoon onrustig in en rond de Straat van Hormuz. Begin vorige maand werden er aanslagen gepleegd op vier olietankers. Volgens de VS is Iran het brein achter de aanslagen, maar Teheran ontkent elke betrokkenheid en zegt dat Saudi-Arabië erachter zit.

Kort na de aanslagen schoot de Iraanse krijgsmacht een Amerikaanse drone uit de lucht. De Amerikaanse president Trump wilde in reactie hierop Iraanse raket- en radarinstallaties laten bombarderen, maar zag hiervan af, naar eigen zeggen omdat er tientallen slachtoffers bij zouden vallen. Naar aanleiding van het incident met de drone vliegen de KLM en veel andere commerciële luchtvaartmaatschappen niet meer in de omgeving van de Straat van Hormuz.