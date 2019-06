Kabinet onderzoekt bijdrage aan missie in Syrië na Amerikaans verzoek

Het kabinet onderzoekt of Nederland een bijdrage kan leveren aan een nieuwe missie in Syrië in de strijd tegen IS. De ministers Blok en Bijleveld schrijven aan de Tweede Kamer dat dat gebeurt naar aanleiding van een verzoek van de VS.

Het gaat om "een veiligheidsmechanisme" in het noordoosten van het land, dat moet voorkomen dat in het gebied een machtsvacuüm ontstaat en daardoor nieuwe instabiliteit.

Het kabinet had al eerder gemeld dat de Verenigde Staten dertig bondgenoten om een bijdrage hadden gevraagd, waaronder Nederland. Daarna heeft het ministerie van Defensie via de Amerikaanse ambassade in Den Haag een concreet verzoek van de Verenigde Staten gekregen. Er is onder meer gevraagd om steun aan de SDF, de Syrische Democratische Strijdkrachten.

Het kabinet weet nog niet of het op het verzoek ingaat. Minister Bijleveld zei vandaag wel dat het in het Nederlandse belang is dat er geen machtsvacuüm in Syrië ontstaat.