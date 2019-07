Iran: tanker met olie was niet op weg naar Syrië

De olietanker die donderdag door het Verenigd Koninkrijk in beslag is genomen bij Gibraltar, was niet onderweg naar Syrië. Dat zegt de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Abbas Araqchi. Waar de Grace 1 dan wel op weg naar toe was, zei hij niet. De olie is waarschijnlijk afkomstig uit Iran.

Volgens Defensieminister Amir Hatami is de inbeslagname van het schip een bedreiging die niet zal worden getolereerd. Hij deed die uitspraak in een toespraak die vanmorgen live werd uitgezonden op de staatstelevisie. "Het is een onjuiste en foute actie, vergelijkbaar met maritieme diefstal", zei hij. "Dit soort overvallen zullen we niet accepteren."

Hoewel het schip vaart onder Panamese vlag wordt het schip door Iran gezien als Iraanse tanker.

Verdenking

De Grace 1 werd donderdag bij Gibraltar door Britse mariniers gestopt, op verdenking van het transporteren van olie naar Syrië. Dat is een overtreding van de economische sancties die de Europese Unie al in 2011 instelde. Volgens de autoriteiten kan het schip twee weken worden vastgehouden.

De supertanker was op 17 april in Iran. Volgens het Britse scheepsdagblad Lloyd's List voer het daarna via Kaap de Goede hoop naar Europa, in plaats van via de logischer en kortere route door het Suezkanaal.