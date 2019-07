Salvini wil nul bootmigranten in Italië en schuwt een relletje niet

Salvini's woorden leidden in juni 2018 meteen tot daden: de Aquarius met 629 migranten aan boord werd naar Spanje gestuurd. Sindsdien zijn er nog negentien confrontaties geweest tussen buitenlandse hulpschepen en de Italianen, zei een woordvoerder van Artsen Zonder Grenzen afgelopen week in Rome. In totaal 2500 mensen hebben daardoor dagenlang op zee moeten doorbrengen.

Volgens Salvini opereren de hulpschepen in werkelijkheid als een veerdienst. De mensensmokkelaars laten volgens hem de migranten tientallen kilometers uit de Libische kust achter, waar de Europese ngo's ze vervolgens oppikken en naar de EU brengen.

Artsen Zonder Grenzen noemt dat onzin. Volgens de woordvoerder zijn de opvarenden van slechts een op de zes migrantenboten vanuit Libië het afgelopen halfjaar door een hulpschip gered. "Ook zonder reddingsschepen op de Middellandse Zee vertrekken de boten dus." Hij noemt het verhaal van Salvini dat hulpschepen verantwoordelijk zijn voor meer migratie een fabeltje.

Sterke afname migranten

Toch is duidelijk dat het aantal migranten die vanuit Noord-Afrika Italië proberen te bereiken, flink is afgenomen. Er is geen direct bewijs dat het door het zerotolerancebeleid van Italië komt. Een groot deel van de daling is in ieder geval toe te schrijven aan de deals die Italië de afgelopen jaren sloot met Libië om migranten daar vast te houden.

Kwamen er in de eerste helft van 2018 nog 16.709 mensen aan land, in de eerste zes maanden van dit jaar waren het er 2790, blijkt uit cijfers van de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM). De smokkelroutes via Spanje en Griekenland waren veel meer in trek.

Salvini viert de flinke daling van migrantenaankomsten ondertussen als een groot succes. En niet onterecht: de kiezers belonen hem en zijn partij rijkelijk. Zo boekte Lega bij de EU-verkiezingen een overtuigende overwinning en kreeg meer dan een derde van de stemmen.