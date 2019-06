Broekers over Sea-Watch 3: Nederland niet aan zet

Nederland kan niets doen tegen het schip Sea-Watch 3, dat met 42 migranten aan boord is binnengelopen in de haven van het Italiaanse eiland Lampedusa, ondanks een verbod van de autoriteiten. Het schip vaart onder Nederlandse vlag en daarom wil Italië dat ons land ingrijpt, maar staatssecretaris Broekers-Knol van Justitie wijst die verantwoordelijkheid af.

Volgens haar heeft de vlaggenstaat alleen de taak om voor een veilige haven te zorgen. "We hebben ons uiterste best gedaan om een andere haven te vinden. We kregen steeds nee of geen antwoord. Dat is heel vervelend voor de Italianen, want zij moeten het nu oplossen."

"Vijandige daad"

De Italiaanse vicepremier Salvini windt zich al dagen op over de actie van de Sea-Watch en wil dat Nederland zich ermee bemoeit. Hij spreekt zelfs van een "vijandige daad". De Italiaanse ambassadeur in ons land heeft het kabinet om opheldering gevraagd.

Broekers heeft de ambassadeur duidelijk gemaakt dat Nederland zijn handen van de Sea-Watch aftrekt. Wel heeft ze Europese Commissie gevraagd te bemiddelen in de kwestie.

De Duitse organisatie achter de Sea-Watch zegt met het 46 jaar oude schip drenkelingen en vluchtelingen te redden voor de Afrikaanse kust, maar Salvini ziet de organisatie als een bende mensensmokkelaars die illegale migratie stimuleert.

Broekers-Knol wil niet zo ver gaan, maar is ook niet blij met de actie van Sea-Watch. "Ze hadden verschillende mogelijkheden om niet naar Lampedusa te gaan. Ze konden terug naar Libië of naar Tunesië. Ze zijn bewust naar Lampedusa gegaan, terwijl ze wisten dat daar een probleem zou zijn." De staatssecretaris begrijpt de boosheid van Italië.

Plezierjacht

Salvini vindt dat Nederland de 42 Afrikaanse migranten moet opnemen, maar dat is Broekers-Knol niet van plan. "Wij zijn als vlaggenstaat niet verantwoordelijk voor de mensen die aan boord zijn." Bij een vorige reddingsactie van de Sea-Watch 3 ving Nederland wel, samen met een aantal andere EU-landen, opvarenden op. "Maar dat was de laatste keer, hebben we toen duidelijk gezegd."

De Sea-watch 3 heeft formeel de status van een plezierjacht. In april vaardigde het kabinet extra veiligheidseisen uit voor schepen die drenkelingen oppikken. Aanvankelijk leek het erop dat de Sea-Watch 3 daardoor per direct niet meer kon uitvaren, maar de rechter haalde een streep door dat besluit. De nieuwe eisen gelden nu vanaf 15 augustus.