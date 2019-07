Nieuwe rel dreigt tussen Italië en Duitsland om geredde bootmigranten

Tussen Duitsland en Italië dreigt een nieuwe rel over het redden van bootmigranten op de Middellandse Zee. Het schip Alan Kurdi van de reddingsorganisatie Sea-Eye nam in internationale wateren bij Libië 65 mensen op die op een overvolle roeiboot richting noorden voeren.

De Italiaanse minister van Binnenlandse Zaken Salvini roept zijn Duitse collega Seehofer dringend op om de verantwoordelijkheid voor de migranten op zich te nemen. In een brief schrijft hij dat Italië niet langer "de enige hotspot van Europa" wil zijn.

Verslechtering

Hij verbiedt het Duitse schip naar Italië te varen, ook als er internationaal overeenstemming bereikt zou worden over het verdelen van de 65 migranten over landen in Europa. Ook een verslechtering van de situatie aan boord komt voor rekening van Duitsland, de kapitein en de bemanning, waarschuwt Salvini verder.

De Duitse regering staat op het standpunt dat er snel een oplossing gevonden moet worden, heeft een woordvoerder gereageerd. In de praktijk betekent dat dat er een haven bereid moet zijn dat het schip wil toelaten, terwijl tegelijkertijd overleg op gang moet komen over de verdeling van de migranten.

Foltergevangenissen

Volgens Sea-Eye heeft de Libische regering aangeboden om de opvarenden terug te nemen, maar is dat voorstel afgewezen. "Wij sturen geen geredde mensen terug naar de Libische foltergevangenissen", twitterde de hulporganisatie, die is gevestigd in Regensburg.

Vorige week liepen de spanningen tussen Italië en Duitsland al op toen een schip van een andere organisatie, Sea-Watch, zonder toestemming de haven van het Italiaanse eiland Lampedusa binnenvoer. Daarbij raakte een Italiaanse patrouilleboot beschadigd en vier bemanningsleden gewond.

Verontwaardiging

De Duitse kapitein Carola Rackete werd gearresteerd en onder huisarrest geplaatst. Dat leidde in Duitsland en elders tot veel verontwaardiging en ze werd dinsdag voorlopig vrijgelaten. De komende week moet zij voor de rechter verschijnen. Ze rekent er zelf op dat het niet tot vervolging komt.

Minister Salvini wil zo snel mogelijk van de Duitse kapitein af, die hij als een gevaar voor de staatsveiligheid beschouwt.