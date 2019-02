Salvini rijgt successen aaneen en aast op monsterzege in Europa

Nu liggen de Abruzzen aan het noordkant van Zuid-Italië, maar ook in het diepe zuiden weet Salvini mensenmassa's op de been te krijgen. Zo was hij afgelopen week in Bari, waar hij duizenden mensen toesprak. "Die lachen en verlangen naar de toekomst", schreef hij erbij op Twitter.

De ooit zuiden-hatende Lega breekt door in de Mezzogiorno, zoals het zuiden van het land wel wordt genoemd.