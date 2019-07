Staatssecretaris worstelt met 'groot dilemma' Sea-Watch 3

Staatssecretaris Broekers-Knol wil in Europees verband onderzoeken of de organisatie van de Sea-Watch 3 in juridische zin heeft bijgedragen aan mensensmokkel. "Dit is een groot dilemma", zei ze in een debat in de Tweede Kamer.

VVD-Kamerlid Van Wijngaarden vroeg gisteren om een onderzoek naar alle hulporganisaties die de Middellandse Zee op gaan om mensen te redden die in bootjes naar Europa willen. Hij vindt dat moet worden uitgezocht waar het redden van mensenlevens eindigt en "het runnen van een veerdienst" begint.

Broekers antwoordde vandaag dat zij niet alle ngo's over een kam wil scheren. Vele doen volgens haar goed werk. Maar ze heeft wel moeite met de Sea-Watch 3. Dat schip, dat onder Nederlandse vlag vaart, meerde afgelopen weekend zonder toestemming in Lampedusa af. De kapitein moet binnenkort voor de rechter verschijnen.

'Mensensmokkel faciliteren'

De staatssecretaris wil laten uitzoeken of organisaties als die van de Sea-Watch 3 geen juridische grenzen overschrijden en wanneer er sprake is van mensen in nood. "Mensenlevens redden op zee is een plicht", zei ze. "Maar wij vinden niet dat je onbedoeld mensensmokkel moet faciliteren."

Van Wijngaarden zei gisteren dat hij actievoerders die te ver gaan uiteindelijk als mensensmokkelaars wil kunnen bestraffen. Dat zou betekenen dat ze maximaal 4 jaar celstraf of een boete van 83.000 euro kunnen krijgen. Dat voorstel leidt tot grote verdeeldheid in de coalitie. D66 en de ChristenUnie vinden dat onacceptabel. Het CDA neigt meer naar de kant van de VVD, maar vindt dat niet alle ngo's gecriminaliseerd moeten worden.