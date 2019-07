Italiaans huisarrest kapitein Sea-Watch opgeheven

Kapitein Carola Rackete van het hulpschip Sea-Watch komt weer vrij. Een rechter op Sicilië heeft haar huisarrest opgeheven. Het onderzoek tegen haar loopt nog, maar ze mag dat in vrijheid afwachten.

De 31-jarige Rackete werd zaterdag gearresteerd toen ze met haar schip de Sea-Watch 3 met tientallen geredde vluchtelingen aan boord zonder toestemming de haven van Lampedusa binnenvoer. Ze negeerde bevelen van de Italiaanse kustwacht en bracht volgens de Italianen een patrouilleboot in de problemen.

Rackete werd gearresteerd en beschuldigd van het in gevaar brengen van vier bemanningsleden van de patrouilleboot. Volgens haar had ze niets verkeerds gedaan. In Duitsland was de verontwaardiging over haar arrestatie groot.

De Italiaanse minister Salvini was des duivels over de actie van de Sea-Watch 3. Hij reageerde teleurgesteld op het besluit van de rechter en beloofde om de Duitse kapitein zo snel mogelijk het land uit te zetten. Volgens hem is ze een gevaar voor de staatsveiligheid. Italië sloot vorig jaar zijn havens voor schepen met vluchtelingen.