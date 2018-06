Italië en Malta weigeren schip met ruim 600 migranten aan boord

Een schip met 629 migranten aan boord is op zoek naar een bestemming in de Middellandse Zee, omdat zowel Italië als Malta het niet wil toelaten. Hulporganisatie SOS Meditterranee zegt dat aan boord van het schip 400 mensen zijn die in de nacht van zaterdag op zondag uit zee zijn gehaald door de Italiaanse marine en kustwacht of door vrachtschepen.

De bemanning van het schip, de Aquarius, heeft zelf nog eens 229 mensen uit het water gered of van boten afgehaald die door smokkelaars worden gebruikt, en die doorgaans niet zeewaardig zijn. Onder de opvarenden zijn 123 alleenreizende minderjarigen en zeven zwangere vrouwen.

De Italiaanse weigering om het schip en de opvarenden toe te laten lijkt een eerste uiting van het beleid van de nieuwe Italiaanse regering, waarvan de anti-immigratiepartij Lega onderdeel is.

"Vanaf vandaag zegt Italië NEE tegen mensensmokkel en NEE tegen illegale immigratie", twitterde de minister van Binnenlandse Zaken, Legaleider Matteo Salvini.

De Italianen willen dat Malta het schip opvangt, maar ook daar is de Aquarius niet welkom. De migranten zijn opgepikt in Libische wateren, zegt Malta, waar bovendien Italiaanse diensten de reddingsacties coördineren. Waar het schip nu naartoe moet is onduidelijk.

Spanje en Libië

Ook Spaanse reddingsdiensten wateren hebben zaterdagnacht en zondagochtend vroeg honderden migranten opgepikt uit de Middellandse Zee. 334 mensen werden gered van negen verschillende boten, ook zijn vier lichamen geborgen. De Libische kustwacht heeft dit weekend 152 migranten opgepikt die naar een marinebasis in Tripoli zijn gebracht.

Volgens de VN zijn dit jaar tot nu toe ten minste 785 migranten omgekomen op de Middellandse Zee.