Wekdienst 5/7: uitspraak in zaak-Anne Faber en eerste vakanties van start

Ander nieuws uit de nacht:

Dode bij schietincident in Houten: het slachtoffer zat op de bijrijdersstoel van een geparkeerde auto. Er zouden meerdere schoten zijn gelost. Wie het slachtoffer is, is nog onbekend.

Akkoord over tijdelijke regering Sudan: de overgangsregering wordt voor drie jaar aangesteld en beurtelings voorgezeten door de militairen en een burgervertegenwoordiging. De oppositie zat sinds twee dagen weer om tafel met de raad, na weken van gewelddadige protesten in het land.

Droom van piloot, dierenarts of kapper blijft voor meesten kinderdroom: het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft gekeken wat er is geworden van 20.000 brugklassers uit 1999. Een op de vijf heeft hun droom verwezenlijkt, zeggen de onderzoekers. Jongens gaven vooral aan piloot te willen worden, of architect, it'er, politieagent en automonteur. Bij meisjes werden kapper, dierenarts, dierenverzorger of juf het vaakst genoemd.

En dan nog even dit:

Een fotoreplica met lookalikes van de figuranten in de Nachtwacht is nu te zien in Amsterdam. Het werk had nogal wat voeten in de aarde, vertelt de fotograaf: de zoektocht naar de beste dubbelgangers was bijna "obsessief", sommige deelnemers moesten maandenlang hun baard laten groeien. Ook op alle historische details is gelet. En dan krijg je dit: