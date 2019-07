Trump prijst leger op Onafhankelijkheidsdag: 'Amerika is sterker dan ooit'

President Trump heeft de jaarlijkse viering van de Amerikaanse Onafhankelijkheidsdag in het teken gezet van de grootse historie en prestaties van zijn land en landgenoten. In een speech bij het Lincoln Memorial gaf hij bijzondere aandacht aan de heldendaden van het leger. Onder het geronk van overvliegende straaljagers noemde hij "Amerika sterker dan ooit" en riep hij mensen op zich aan te sluiten bij defensie.

Op 4 juli, The Fourth of July, viert Amerika de aanname van de Onafhankelijkheidsverklaring in 1776. Het is gebruikelijk dat presidenten een evenement bijwonen of een boodschap geven aan het volk, maar nog niet eerder heeft een president in levende lijve een toespraak gehouden bij het Lincoln Memorial in Washington D.C., waar ook Martin Luther King de befaamde woorden "I have a dream" uitsprak.