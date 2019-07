Nachtwacht met lookalikes: 'De mannen moesten hun baard 2,5 maand laten staan'

Ze werden achtervolgd in de supermarkt, klemgereden met de fiets of gescout op een bruiloft. De zoektocht naar dubbelgangers van figuren uit de Nachtwacht was bijna "obsessief", zegt fotograaf Julius Rooymans. Hij legde het resultaat van zijn speurwerk vast in een fotoreplica van Rembrandts beroemdste schilderij, die vanaf vandaag te zien is in Amsterdam.

Maar wie op de expositie 'Nachtwacht360' alleen de Amsterdamse schutterij denkt aan te treffen, komt bedrogen uit. "We wilden ook de keerzijde van de Nachtwacht laten zien", vertelt Rooymans. "Op het schilderij zie je mensen poseren in mooie kleren. Maar kunstenaars, zoals Rembrandt zelf, hadden in de zeventiende eeuw een heel ander, zwaarder leven. Dat leven hebben we in beeld gebracht."

En dus is op de tentoonstelling niet alleen de meterslange replica van de Nachtwacht te zien, maar ook foto's die verwijzen naar het leven van Rembrandt. "Er zijn bijvoorbeeld allerlei kroegscènes. En je ziet de deur van het spinhuis, waar Rembrandt zijn tweede vrouw Geertje naartoe stuurde."