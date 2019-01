Hier zijn ze: de figuranten van de Nachtwacht 2.0.

Op de oproep kwamen in twee dagen meer dan 500 aanmeldingen. Producent Jessica Karelsen van het project vertelt: "Daar zaten foto's bij van mensen die echt leken. Maar bij sommigen dacht ik: heb je wel goed in de spiegel gekeken?"

Sommige figuranten werden door het team zelf benaderd. "We hebben mensen op straat aangesproken, in de sportschool en in een café. Op Oudejaarsavond waren Julius en ik op een bruiloft en zeiden tegen elkaar: daar staat Frans Banninck Cocq."

Hij is de kapitein met het zwarte pak en de witte kraag in het midden. "Lizzy-Ann was bijvangst. Zij stond op een foto die een man instuurde die figurant nummer 2 werd. Hij was een vriend van haar vader."