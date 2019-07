Droom van piloot, dierenarts of kapper blijft voor meesten kinderdroom

Wat wil je later worden? Het is een vraag die iedereen als kind weleens heeft moeten beantwoorden. Maar zoals sommigen hebben ondervonden, worden de dromen van vroeger lang niet altijd werkelijkheid.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) onderzocht wat er is geworden van 20.000 leerlingen die aan het begin van deze eeuw in de brugklas zaten. Wat wilden ze toen en in welke sector zijn ze uiteindelijk terechtgekomen?

"Een op de vijf heeft zijn droom verwezenlijkt", zegt onderzoekster Tanja Traag van het CBS. Het CBS heeft overigens niet één-op-één gekeken of leerlingen van 1999 in de droomberoepen zijn beland. De jongeren zijn in 1999 bevraagd, onder meer naar hun droomberoepen. Vervolgens is dit jaar gekeken in welke sectoren de kinderen van toen inmiddels werken.

Jongens gaven vooral aan piloot te willen worden, of architect, it'er, politieagent en automonteur. "Meisjes wilden vooral kapper, dierenarts, dierenverzorger, leraar of kleuterjuf worden."

Een kleine 20 procent van de meisjes werkt inmiddels daadwerkelijk in de sector van de keuze van toen. Dat is vooral bij meisjes die 'iets met kinderen' wilden, het geval. Zij kwamen vaak in het onderwijs of in de zorg met kinderen terecht.

Luchtvaart

Van de jongens die droomden van een baan als piloot, is 7 procent uiteindelijk in de luchtvaart terechtgekomen. "Het kan dus ook zo zijn dat ze sleutelen aan vliegtuigen bij reparaties", aldus Traag.

De droom van timmerman blijkt in de praktijk veel makkelijker te realiseren. 46 procent van de jongens met die wens is uiteindelijk bij een timmer- of bouwbedrijf terechtgekomen.

Journalist

Op straat in Heerlen reageren mensen enthousiast op de vraag 'wat wilde u vroeger worden'. "Journalist, en dan met name sportjournalist", zegt een passant in de winkelstraat. "Helaas werd ik twee keer uitgeloot op de School voor de Journalistiek. Ik had graag het werk gedaan als Gio Lippens, of Theo Koomen. Achter op de motor bij het wielrennen. Wat ik nu doe? Ambtenaar bij de gemeente Heerlen. Ook leuk werk hoor."

Een mevrouw wilde altijd 'zuster' worden. "Verpleegkundige, en dat is ook uitgekomen. Ben ik heel tevreden mee."

Veel jongeren hebben nog geen idee welke kant het met hun loopbaan op moet. Al zijn er ook die wel degelijk een keuze hebben gemaakt: "Kok", roept een jongen. Een ander - iets minder serieus - roept lachend "dealer", waarna hij snel wegfietst. Of hij autodealer of drugsdealer bedoelde, werd niet echt duidelijk.