Bij een schietincident in Houten is vanavond een man om het leven gekomen, meldt de politie. Het incident had plaats op het Schonenburgseind in het centrum van Houten.

Het slachtoffer zat op de bijrijdersstoel in een geparkeerde auto, meldt RTV Utrecht. Getuigen zeggen tegen de zender dat de dader meerdere schoten heeft gelost.

De politie is een groot onderzoek gestart en kan nog niet uitweiden over de toedracht van het incident.