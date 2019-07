Akkoord over tijdelijke regering Sudan

Oppositiepartijen in Sudan zijn het eens geworden met de regerende militaire raad over een overgangsregering. Dat maakt de Afrikaanse Unie bekend. De partijen zaten sinds twee dagen weer om tafel met de raad, na weken van gewelddadige protesten in Sudan.

De overgangsregering wordt voor drie jaar aangesteld en beurtelings voorgezeten door de militairen en de burgervertegenwoordiging. Daarna is het de bedoeling dat er verkiezingen komen. Ook komt er een onafhankelijke technocratische regering en komt er onderzoek naar de gewelddadigheden van de afgelopen weken.

De voormalige leider Omar al-Bashir werd in april afgezet door het leger en sindsdien regeert een militaire raad in Sudan. Die wilde het land regeren tot de nieuwe verkiezingen, tot woede van veel inwoners die bang waren dat ze de macht niet zouden afstaan. Vorige maand werden protesten tegen de militaire raad met veel geweld neergeslagen. Daarbij vielen meer dan honderd doden.

Toen het nieuws van het akkoord donderdagavond bekend werd, gingen in de stad Omdurman duizenden Sudanezen de straat op om feest te vieren, vertelt een getuige aan persbureau Reuters. "We hopen dat dit akkoord het begin is van een nieuw tijdperk", zegt FFC-leider Omar al-Degair namens de oppositiepartijen.