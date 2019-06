Mokerslag voor Erdogans AK-partij, oppositie wint in Istanbul

'Wie Istanbul wint, wint Turkije'

Voor de Turkse president Erdogan is het verlies in Istanbul een pijnlijke nederlaag. Hij was zelf ooit burgemeester van de stad. Een bekende uitspraak van hem is: "Wie Istanbul wint, wint Turkije". Bij de verkiezingen in maart verloor zijn AKP ook al de lokale verkiezingen in Ankara en in een aantal andere grote steden langs de kust.

Erdogan noemde de oppositie al meerdere keren terroristen en verraders. Ook zette hij Imamgolu neer als Gülenist en noemde hij de gehele oppositie "een dolgedraaide minderheid".