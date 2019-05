Turkse kiesraad: verkiezingen Istanbul moeten over

De Turkse kiesraad heeft de verkiezingen in Istanbul ongeldig verklaard, meldt het Turkse staatspersbureau Anadolu. De verkiezingen van 31 maart werden gewonnen door een kandidaat van oppositiepartij CHP, Ekrem Imamoglu. Die was al geïnstalleerd als burgemeester.

De uitslag leidde tot grote frustratie bij president Erdogan, wiens AK-partij de verkiezingen in de grootste stad van het land verloor. Volgens Erdogan zijn er bij de verkiezingen onregelmatigheden geconstateerd. Hij zei dat de "georganiseerde misdaad" invloed had gehad op de stemming. Maar ook na hertellingen en bezwaarprocedures bleek dat Imamoglu de verkiezingen had gewonnen. Deze stap, het annuleren van de verkiezingen, was de allerlaatste mogelijkheid voor de AKP om de uitslag van de verkiezingen tegen te gaan.

Een hoge functionaris van de oppositie heeft woedend gereageerd. Hij stelt dat het systeem "niet-democratisch en onwettig is". Hij spreekt van een "duidelijke dictatuur". De nieuwe verkiezingen worden op 23 juni gehouden.

Geen grote bewijzen

Volgens de AKP is er bij de verkiezingen sprake geweest van grootschalige fraude. "Erdogan herhaalt dat ook steeds", zegt correspondent Lucas Waagmeester. "Publiekelijk hebben we daar niet heel grote bewijzen voor gezien. Ze zeggen dat gewoon en ze beweren dat ze die bewijzen aan de kiesraad hebben gegeven."

Ook in Ankara verloor de partij overigens de verkiezingen. "Een groot deel van de leden van de kiesraad is benoemd door de AKP. Dat zijn voornamelijk juristen. Maar de AKP is niet in staat dat verlies toe te geven. Je mag nu wel grote vraagtekens zetten bij de vraag of de kiesraad onafhankelijk is", zegt Waagmeester.

Er rezen de laatste jaren vaker twijfels over de democratie in Turkije. Zo staan vrije media en rechtspraak onder druk, net als democratische instituties. Waagmeester: "Erdogan zegt altijd als hij daarop wordt aangesproken: maar ik win de verkiezingen. Dat is zijn enige legitimiteit, dat is het enige wat hij nog heeft. En nu staat, met deze verloren verkiezingen, ook de laatste pijler onder druk."