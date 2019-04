Oppositiekandidaat beëdigd als burgemeester van Istanbul

De Turkse oppositiekandidaat Ekrem Imamoglu is na de hertelling van de stemmen in Istanbul uitgeroepen tot winnaar. Hij is gelijk beëdigd als burgemeester van de grootste stad van Turkije, meldt staatspersbureau Anadolu.

De uitslag van de hertelling liet lang op zich wachten, tot grote frustratie van de oppositiepartijen. Imamoglu zei eerder dat de AKP van president Erdogan het proces expres vertraagt en dat de Kiesraad zijn werk niet goed doet. De lokale verkiezingen waren al op 31 maart.