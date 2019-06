Waarom Turkije en de VS ruziën over een Russisch luchtafweersysteem

"Het lijkt alsof de Turkse regering nog altijd denkt dat ze uiteindelijk de S-400 én de F-35 kunnen kopen", zegt Turkijecorrespondent Lucas Waagmeester. "Nu duidelijk wordt dat Washington dat echt niet accepteert, is de bestelling bij de Russen niet meer af te zeggen. Turkije heeft zich ermee in de problemen gewerkt."

De Turkse president Erdogan zei eerder al dat er geen weg terug is. De raketinstallatie wordt in juli geleverd, maakte Moskou dinsdag bekend.

Wat maakt deze deal zo gevoelig?

De VS vreest dat er indirect gevoelige militaire informatie bij de Russen terechtkomt. De installatie zou bijvoorbeeld F-35-straaljagers leren herkennen. Terwijl deze jachtvliegtuigen, die op de meeste radars onzichtbaar zijn, straks de kern vormen van de NAVO-luchtmacht. Een militaire alliantie die is opgericht als tegenwicht voor de Sovjet-Unie. Ook Nederland is tegen de wapendeal.

Rusland kan als een Trojaans paard het NAVO-systeem binnendringen, is een ander argument van de Amerikanen. Dat is mogelijk, maar de kans is klein volgens defensiedeskundige Siemon Wezeman van het Zweedse onderzoeksinstituut SIPRI. "Ik krijg de indruk dat het vooral een stok is om de hond te slaan. Dat het de VS meer te doen is om de slechte relatie met Turkije."

Erdogan en Trump liggen al langer in de clinch over de oorlog in Syrië. Washington steunt de Koerdische YPG-militie in het buurland. Terwijl Ankara dat als een terroristische organisatie ziet, vlak naast de Turkse grens.

Waarom willen sommige landen graag de S-400?

Kort door de bocht: je krijgt een zeer geavanceerd systeem voor relatief weinig geld. Een zo'n mobiele raket- en radarinstallatie kost rond de half miljard dollar. De grootste concurrent, de Amerikaanse Patriot, heeft ter vergelijking een prijskaartje van ruwweg een miljard dollar.

"De S-400 kan zowel vliegtuigen als ballistische raketten neerhalen - en is voor die gecombineerde functie waarschijnlijk zelfs iets beter dan de Patriot." India en China kochten vorig jaar voor enkele miljarden aan S-400's van Rusland.