Erdogan negeert dreigement VS en zet aankoop Russisch materieel door

De Turkse president Erdogan trekt zich niets aan van de Amerikaanse waarschuwing over de aankoop van een Russisch luchtafweersysteem. De VS dreigt NAVO-bondgenoot Turkije geen F-35's (JSF) te verkopen als de Turken de aankoop van het Russische S-400-systeem doorzetten.

De Amerikanen en andere NAVO-partners zeggen dat de Russische raketten niet samengaan met de luchtverdedigingssystemen van de bondgenoten, zoals de Amerikaanse Patriots die ook het Nederlandse leger gebruikt. De Amerikanen zeiden eerder al dat de Turks-Russische deal een Amerikaans aanbod in gevaar brengt om Patriot-raketten, ter waarde van 3,5 miljard dollar, aan Turkije te verkopen. Daarnaast zou het Russische systeem een veiligheidsrisico vormen.

Erdogan wijst de Amerikaanse waarschuwingen van de hand. Hij zei gisteravond in een tv-interview dat de aankoop gewoon doorgaat en opperde dat in de toekomst ook de aankoop van het nieuwere S-500-systeem van Rusland mogelijk wordt overwogen. Hij noemde het terugdraaien van de overeenkomst met de Russen niet ethisch en immoreel.

Syrië en handel

De kwestie over de Russische raketten zet de relatie Washington-Ankara verder onder druk. De twee landen ruziën ook over hoe het nu verder moet in Syrië. Erdogan zei in het interview dat Turkije niet kan accepteren dat de bufferzone die de Amerikaanse president Trump graag in het noorden van Syrië ziet, onder controle staat van Koerdische milities.

Trump kondigde eerder aan dat alle Amerikaanse militairen uit Syrië vertrekken. Die ondersteunden daar in de strijd tegen IS een aantal Koerdische milities. Turkije beschouwt die milities als terroristen. Trump dreigde Turkije economisch te verwoesten als het Turkse leger Koerdische milities in Syrië aanvalt. Inmiddels is bekend geworden dat de Amerikanen voorlopig toch honderden militairen in Noord-Syrië achterlaten.

Maandag maakte de Amerikaanse overheid bekend dat het een programma beëindigt waardoor Turkije een aantal producten vrij van tarieven kan exporteren naar de VS. Erdogan noemde dat een ongezonde beslissing en vindt dat de Amerikanen niet moeten proberen om Turkije hun wil op te leggen door middel van economische druk.