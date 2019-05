Kabinet tegen Turks-Russische deal over afweerraketten

Het kabinet roept Turkije op de koop af te blazen van een Russisch systeem voor luchtafweerraketten. De Turkse president Erdogan zei in het weekend dat Turkije samen met de Russen S-500-raketten gaat produceren en dat ook de omstreden aankoop doorgaat van het Russische S-400-systeem, de voorganger van de S-500.

De samenwerking is omstreden, omdat Turkije lid is van de NAVO. Onder meer de Verenigde Staten zijn bang dat informatie van de S-400-radar in Turkije de Russen leert hoe ze F-35 jachtvliegtuigen van de NAVO kunnen opsporen. Om die reden zijn de Verenigde Staten al gestopt met het leveren van F-35's aan Turkije.

Ook minister Blok noemde het niet passend en niet logisch dat Turkije als lid van de NAVO een Russisch luchtafweersysteem koopt. Hij heeft dat al eerder aan zijn Turkse collega verteld en hij snapt de Amerikaanse ongerustheid. "Ik zou het zeer betreuren als de Turken hun plan doorzetten", zei Blok.