Erdogan: Turkije en Rusland produceren samen S-500-raketten

De Turkse president Erdogan zegt dat Turkije samen met Rusland S-500-luchtafweerraketten gaat produceren. Ook zei hij in een op tv uitgezonden bijeenkomst met studenten dat de omstreden aankoop van het Russische S-400-systeem, de voorganger van de S-500, een gedane zaak is.

De deal is omstreden, omdat Turkije lid is van de NAVO en het systeem niet aansluit op bestaande NAVO-systemen. De Amerikanen, en ook Nederland, gebruiken Patriot-raketten. Ook bestaat de angst dat informatie van de S-400-radar in Turkije de Russen leert hoe ze de moeilijk op te sporen F-35 jachtvliegtuigen van de NAVO kunnen detecteren.

De VS stopte daarom begin april met het leveren van apparatuur voor de F-35 jachtvliegtuigen aan Turkije. Turkije zou in totaal honderd van deze nieuwe gevechtsvliegtuigen aanschaffen.

Volgens Erdogan gaat Turkije vroeg of laat gewoon de F-35's van de VS krijgen. "Niet leveren is geen optie", zei de Turkse president.