VS staakt levering F-35-apparatuur aan Turkije

De Verenigde Staten zijn gestopt met leveren aan Turkije van apparatuur die dat land nodig heeft om in de toekomst met F-35-jachtvliegtuigen (JSF's) te kunnen vliegen. De maatregel is de eerste concrete stap van de Amerikanen in de ruzie over de aankoop door Turkije van Russische S-400-luchtafweerraketten. Bronnen van persbureau Reuters zeggen dat het om trainingsapparatuur gaat.

"In afwachting van een ondubbelzinnig Turks besluit om de S-400 op te geven, zijn leveringen en activiteiten die samenhangen met de opbouw van een F-35-vloot gestaakt", zei een woordvoerder van het Amerikaanse ministerie van Defensie.

Niet blij

NAVO-lidstaat Turkije sloot ruim een jaar gelden een akkoord met Rusland over de aanschaf van het Russische S-400-raketsysteem. Raketten en bijbehorende apparatuur zouden in juli van dit jaar worden geleverd.

De VS en andere NAVO-landen zijn daar niet blij mee. Het Russische systeem sluit niet aan op systemen die de NAVO gebruikt, zoals het Amerikaanse Patriot-systeem. Ook zijn ze bang dat informatie van de S-400-radar in Turkije de Russen leert hoe ze de moeilijk op te sporen F-35's kunnen ontdekken en volgen.