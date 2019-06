'VS leidt geen nieuwe Turkse F-35-piloten op vanwege deal met Rusland'

De Verenigde Staten gaan voorlopig geen nieuwe Turkse F-35-piloten meer opleiden, melden twee anonieme Amerikaanse functionarissen aan persbureau Reuters. Het is een volgende stap in het conflict tussen de VS en Turkije: Washington neemt het zijn NAVO-bondgenoot kwalijk dat het de aankoop van Russische S-400-luchtafweerraketten doorzet.

In 2017 sloot Turkije een deal met Rusland over de aankoop van de raketten, die gebruikt worden om vijandige vliegtuigen uit de lucht te schieten. De overeenkomst is omstreden, omdat het raketsysteem niet aansluit op bestaande NAVO-systemen. Ook bestaat de angst dat de Russen via het systeem leren hoe ze F-35-jachtvliegtuigen (JSF's) van de NAVO kunnen opsporen.

De VS heeft de afgelopen maanden geprobeerd om Turkije te dwingen de aankoop terug te draaien. Zo dreigde Washington honderd F-35-jachtvliegtuigen niet aan Turkije te verkopen, zoals was afgesproken. In april werd de levering van apparatuur voor deze vliegtuigen gestaakt.

President Erdogan trok zich niets aan van de Amerikaanse waarschuwingen. Vorige maand deed hij er zelfs een schepje bovenop, door aan te kondigen dat Turkije en Rusland in de toekomst samen S-500-luchtafweerraketten gaan produceren.