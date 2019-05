Kroongetuige noemt namen van slachtoffers van Ridouan T.

De voortvluchtige crimineel Ridouan T. heeft zeker acht liquidaties op zijn geweten, twee mislukte moordpogingen en het voorbereiden van later verijdelde plannen om twee rivalen dood te schieten. Dat blijkt uit verklaringen van kroongetuige Nabil B., waarover het Parool beschikt.

Het gaat om een lijst van nog geheime kluisverklaringen. Dat zijn verklaringen die niet mogen worden gebruikt zolang er geen overeenkomst is bereikt over een tegenprestatie voor de kroongetuige. B. zit momenteel in een getuigenbeschermingsprogramma.

Nabil B. noemt de namen van de acht slachtoffers: de 22-jarige Mohammed Alarasi werd in januari 2014 in Amersfoort doodgeschoten bij een sportschool. Dat was vrijwel zeker een vergissing; waarschijnlijk was de Amsterdamse crimineel Samir Jabli het doelwit. Die werd in december 2014 in Amersfoort alsnog geliquideerd.

Liquidaties en vergismoorden

In september 2015 wordt in Huizen Ronald Bakker vermoord, medewerker van een spyshop. In april 2016 volgt Samir Erraghib. Beiden zouden informatie over de groep van Ridouan T. hebben doorgespeeld aan de politie. Dat deed ook Ebrahim B., die onvindbaar bleek en daardoor aan de dood ontsnapte. Ook pogingen om Mohammed el M. te doden, mislukte. De Bosniƫr Ranko Scekic wordt na een mislukte poging alsnog vermoord vlak bij zijn huis in Utrecht.

Drugshandelaar Wout Sabee praat ook met de politie en wordt in juni 2016 in De Meern geliquideerd. Ex-crimineel en misdaadblogger Martin Kok is in december 2016 aan de beurt als hij voor een seksclub in Laren in zijn auto stapt. Een maand later wordt Hakim Changachi doodgeschoten in de Utrechtse wijk Overvecht. Dat lijkt opnieuw een vergissing, de daders zouden uit geweest zijn op Khalid H., zijn flatgenoot. Toen de schutters twee dagen later terugkwamen, konden ze bijtijds worden opgepakt.

Beloning 100.000 euro

Het OM bracht de groep rond T. en zijn rechterhand Said R., die beiden voortvluchtig zijn, tot nu toe in verband met ten minste zeven moordopdrachten. Er zijn veertien verdachten. In februari was er van drie liquidaties bewijs en waren elf mensen aangehouden.

Het OM heeft 100.000 euro uitgeloofd voor de tip die leidt tot de arrestatie van de twee kopstukken. Enkele weken geleden reageerde Ridouan T. vanuit zijn schuilplaats op het bericht dat misdaadverslaggever Peter R. de Vries op zijn dodenlijst staat.

Op 23 maart vorig jaar maakte het OM bekend dat Nabil B. zou getuigen tegen T. en R. Nog geen week later werd zijn broer, Reduan B., doodgeschoten bij zijn bedrijf in Amsterdam. Hij had niets met de criminele activiteiten van zijn broer te maken.