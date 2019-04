'Foto kroongetuige Nabil B. vaker verspreid dan gedacht'

De foto van kroongetuige Nabil B. is niet slechts één keer per ongeluk verstuurd naar de verkeerde personen, maar komt op nog drie andere plekken voor waar de foto niet terecht had mogen komen. De blunder van het Openbaar Ministerie (OM) lijkt daarmee omvangrijker te zijn dan aanvankelijk gedacht, meldt het AD.

B. zit op dit moment in een getuigenbeschermingsprogramma, omdat hij een boekje open heeft gedaan over de organisatie van de voortvluchtige drugscrimineel Ridouan T.

Eerder werd de onschuldige broer van de kroongetuige al doodgeschoten, waarschijnlijk als vergelding. Daarvoor werd een man veroordeeld tot 20 jaar gevangenisstraf. Sindsdien zit ook de familie van de kroongetuige ondergedoken.

Ongeveer twee weken geleden werd bekend dat het OM per ongeluk een foto van de beschermde kroongetuige had verspreid onder verdachten tegen wie hij heeft verklaard. Het OM heeft vandaag een mail aan betrokkenen gestuurd, waaruit blijkt dat de foto van de kroongetuige nog vaker aan het dossier is toegevoegd.

"Er is onbedoeld een fout gemaakt", zegt de woordvoerder van het OM tegen het AD. Het OM heeft alle dossiers opnieuw bekeken, nadat De Telegraaf de foto geblurd had gepubliceerd. "We hebben vervolgens opnieuw een terugroepactie in gang gezet met het oog op de veiligheid van B."