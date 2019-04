Justitie blundert in zaak Ridouan T., foto kroongetuige verspreid

Het Openbaar Ministerie heeft per ongeluk een foto van een beschermde kroongetuige verspreid onder verdachten tegen wie hij heeft verklaard.

Het gaat om een foto van Nabil B., die op dit moment in een getuigenbeschermingsprogramma zit omdat hij een boekje open heeft gedaan over de organisatie van de voortvluchtige crimineel Ridouan T.

De foto is per abuis opgenomen in het strafdossier van elf verdachten, die tot de organisatie van T. worden gerekend. Vervolgens is de foto gelekt naar De Telegraaf, die hem vanochtend onherkenbaar heeft gepubliceerd.

"Wij zijn ervan geschrokken", zei de officier van justitie vandaag op een tussentijdse zitting in de rechtszaak tegen de verdachten. "Natuurlijk van de fout die wij hebben gemaakt, maar ook dat de foto kennelijk wordt gedeeld."

Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid sluit zich aan bij de opmerkingen van het OM. "Het is heel duidelijk dat dit niet had mogen gebeuren. Dat heeft het OM zelf ook nadrukkelijk aangegeven. Verder is het aan het OM om zich daar nu verder over te verantwoorden."

Extra gevaar

Het OM vermoedt dat advocaten de foto hebben doorgespeeld. Volgens het OM loopt de kroongetuige, die zelf ook vastzit, daardoor extra gevaar. Eerder werd zijn onschuldige broer al doodgeschoten, waarschijnlijk als vergelding. Sindsdien zit zijn familie ondergedoken.

Zelf was Nabil B. ook betrokken bij liquidaties, die volgens het OM zijn gepleegd in opdracht van Ridouan T. Maar de kroongetuige kwam in problemen toen het verkeerde slachtoffer werd doodgeschoten. Hij stapte daarna naar de politie.