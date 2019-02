OM en politie geven toe: risico's familie kroongetuige Nabil B. verkeerd ingeschat

Politie en justitie hebben de risico's voor de familie van kroongetuige Nabil B. verkeerd ingeschat. Dat hebben ze voor het eerst toegegeven in een gesprek met vier kranten. "Onze inschatting was niet zodanig dat we een liquidatie vermoedden."

Op 23 maart vorig jaar maakte het OM bekend dat Nabil B. zou getuigen tegen Ridouan T. en Said R. , die in verband worden gebracht met een lange reeks liquidaties. Nog geen week later werd de broer van Nabil, Reduan B., doodgeschoten bij zijn bedrijf in Amsterdam. De man, vader van twee kleine kinderen, had niets met het criminele activiteiten van zijn broer te maken.

"Achteraf kun je zeggen dat die inschatting niet juist was", zegt het OM in De Telegraaf. "De situatie was voor ons totaal nieuw. Het is afschuwelijk dat dit is gebeurd. Een nachtmerrie voor de familie."

Gewaarschuwd

Nabil B. had nog gewaarschuwd voor mogelijk gevaar. In onderschepte chatberichten zei Ridouan T. over Nabil B.: "Ik ga iedereen van hem laten inslapen als hij mijn naam heeft genoemd."

Nabil B. en zijn advocaat wilden dan ook dat het OM zou wachten met de bekendmaking van het nieuws dat B. zou optreden als kroongetuige, totdat T. en R. waren opgepakt. Maar dat gebeurde niet. "De zaaksofficieren besloten anders", zegt het OM daarover in de Volkskrant, een van de vier uitgenodigde kranten. "Zij wilden T. en R. graag internationaal signaleren."

Nog meer geweld

"Alle belangen zijn meegenomen," zegt het OM over die eerdere bekendmaking, "alle risico's afgewogen. Het belangrijkste doel was dat de samenleving niet met nog meer geweld te maken zou krijgen. De ene na de andere vergismoord werd gepleegd."

Ondanks de waarschuwing van Nabil B. dat T. wraak zou gaan nemen op zijn familie en ondanks het feit dat er verdachte mensen werden gezien bij het huis van zijn moeder en andere familieleden, schatten politie en OM de risico's op een liquidatie niet hoog in.

"In het begin was er geen concrete informatie", zegt het OM daarover. "De conclusie bleef dat we niet dachten dat we te maken zouden krijgen met de liquidatie van een familielid van de kroongetuige."

Standpunt

Meteen na de moord maakte het OM bekend dat Reduan B. niet beveiligd wilde worden, iets dat door de familie wordt ontkend. "Dat was ons standpunt toen", zegt het OM nu. "We verschillen daarover van mening met de familie." Dat er twee dagen voor zijn dood afspraken zijn gemaakt over beveiligingsmaatregelen rondom zijn bedrijf, gebeurde volgens het OM op verzoek van zijn familie.

Maar volgens Het Parool, dat WhatsApp-berichten van Reduan heeft ingezien, was de broer van Nabil B. doodsbang voor wraak van topcrimineel Ridouan T. Ook beklaagde hij zich over de beveiliging die hij van het OM kreeg en die volgens hem "niets mocht kosten".

De verhouding tussen familie en politie en OM is nog altijd gespannen. Zo is er bijvoorbeeld onenigheid over de hoeveelheid beveiliging en over de vergoeding van kosten die gemaakt worden omdat familieleden niet kunnen werken.